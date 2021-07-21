Москва, 21 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Московский Мавзолей будет закрыт для посетителей 24 июля. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Мавзолей Ленина

«В связи с проведением мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского высшего общевойскового командного училища, допуск посетителей 24 июля 2021 года в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении отдела.

Мавзолей с Лениным существует с 1924 года.