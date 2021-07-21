Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Четырехлетний мальчик получил тяжелые травмы и оказался в реанимации после того как упал с горки на детской площадке на юге Санкт-Петербурга. Об этом 21 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

Ольга Гусева ИА Красная Весна Детская площадка

Несчастный случай на детской игровой площадке Фрунзенского района Петербурга произошел вечером во вторник, 20 июля. Мальчик под присмотром мамы играл с другими детьми на детской площадке у дома на улице Белы Куна, 20/3. В какой-то момент ребенок полез на детскую горку, высотой около 2,5 метров, но оступился и упал на землю.

В настоящий момент мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице, он помещен в реанимацию.

Как уточнили ИА REGNUM в городской прокуратуре, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности при эксплуатации детской игровой площадки, на которой произошло несчастье.