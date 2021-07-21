Омск, 21 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Омской области действует коронавирусный режим повышенной готовности, жители Омска продолжают игнорировать меры безопасности, в частности, масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в мэрии города.

Sev.gov.ru Масочный режим

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«Многие надевают маски только при виде сотрудников уполномоченных органов, осуществляющих проверку. Такое безответственное поведение мы видим практически каждый день», — комментирует директор городского департамента общественной безопасности Евгений Скрипкарев.

Власти Омска просят горожан и гостей города соблюдать ограничительные меры. Продолжаются рейды межведомственных групп. С 15 апреля 2020 года по 18 июля 2021 года в городе проверено более 52 тысяч организаций. Составлено около 1,3 тыс. протоколов.

Что касается пассажирского транспорта, с 5 августа 2020 года по 18 июля 2021 года проинспектировано около 10,48 тыс. транспортных средств. Выявлено 440 фактов несоблюдения гражданами масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 20 июля выявлено 57 150 носителей коронавируса, выздоровели 43 456 человек, скончались 1611 ковид-пациентов.