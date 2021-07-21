В украинском Ровно на химзаводе произошёл взрыв
Ровно, Украина, 21 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. На территории украинского предприятия «Ровноазот» в городе Ровно произошёл взрыв. Об этом сообщил 20 июля новостной телеграм-канал Klymenko Time.
Как сообщается, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты.
В результате взрыва образовалось облако оранжевого цвета, которое распространилось в сторону Ровно и его окрестностей.
Как сообщила пресс-служба предприятия, произошёл «разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода». Утечку ликвидировали своими силами.
21 июля 2021 года председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный написал на своей странице в социальной сети Facebook, что на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают последствия.
Напомним, ранее пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщила, что из-за непогоды без света остались более 800 населённых пунктов страны.
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