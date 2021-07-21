Пекин, 21 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический планировщик Китая, одобрила 40 инвестиционных проектов в основной капитал в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Анна Красноперова Инвестиции

Проекты с совокупной инвестиционной стоимостью 246,4 млрд юаней (около $38,1 млрд) охватывают области энергосбережения и водосбережения, говорится в сообщении комиссии. Предыдущие данные показали, что инвестиции в основной капитал Китая выросли на 12,6% в годовом исчислении в период с января по июнь по сравнению с ростом на уровне 15,4% за первые пять месяцев.

В этом году страна планирует расширить эффективные инвестиции с центральным инвестиционным бюджетом в размере 610 млрд юаней и квотой специальных облигаций местных органов власти в размере 3,65 трлн юаней.