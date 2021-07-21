Белград, , 11:51 — REGNUM Армия нужна Сербии как гарант мира и стабильности. Об этом написал президент Сербии Александр Вучич 20 июля на своей странице в «Инстаграме» под видео, демонстрирующим возможности сербских вооружённых сил.

Сербские военнослужащие на учениях Минобороны Сербии

«Мы обязаны в любой момент располагать достаточными средствами и силой, чтобы защитить и сохранить нашу страну. Армия Сербии всегда будет готова это сделать», — написал Вучич.

Он добавил, что страна находится в чрезвычайно сложной политической ситуации, и поэтому армия нужна как фактор сдерживания для тех, кто хотел бы напасть на Сербию.

Напомним, что 15 июля военный профсоюз Сербии опубликовал сообщение, в котором говорится, что за последние пять лет армию покинуло около 10 тысяч профессиональных военных. Также ранее президент Вучич заявил о том, что страны региона интенсивно вооружаются, и Сербия должна это учитывать.