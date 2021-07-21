Таранто, Италия, 21 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В результате стрельбы в ночь на 21 июля в итальянском городе Таранто, расположенном в южной части страны, были ранены десять человек в возрасте от 18 до 28 лет. Об этом 21 июля сообщает газета La Repubblica.

Alexas_Fotos Стрельба

По данным издания, в настоящее время состояние одного из получивших ранения вызывает опасения врачей.

При этом уточняется, что стрельба произошла в прибрежном районе Сан-Вито в зоне местного яхт-клуба и, как предполагает полиция, она была открыта одним человеком во время потасовки двух групп молодых людей из разных кварталов города.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что при стрельбе в городе Тусоне (американский штат Аризона) погибли не менее двух человек и еще несколько были ранены.