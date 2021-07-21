Наньнин, Китай, 21 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В пилотной зоне свободной торговли (ЗСТ) Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая было подписано в общей сложности 17 проектов с общим объемом контрактных инвестиций на уровне 13,1 млрд юаней (около $2 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Инвестиционные проекты охватывают сектора электронной информации, зеленой энергетики, культуры исполнительского искусства, современных услуг, экологического лесного хозяйства и логистики. Они помогут ускорить создание трансграничной промышленной цепочки, цепочки создания стоимости и цепочки поставок между пилотной ЗСТ в Гуанси и Ассоциацией старн Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Среди этих проектов шесть инвестиционных сделок, финансируемых из-за рубежа, которые имеют общий объем контрактных инвестиций в размере $920 млн. По официальным данным, к концу июня в пилотной зоне свободной торговли Гуанси было создано 37 000 предприятий, что в 10 раз больше, чем до создания зоны.