Тацинский район, Ростовская область, 21 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. 50-летний Сергей Сагайло возглавил администрацию Тацинского района. Руководителя представил губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания донского правительства 21 июля

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Сягайло назначен главой администрации Тацинского района по решению муниципального собрания депутатов. Срок действия полномочий — пять лет.

Управленец родился на хуторе Ильинка Белокалитвинского района. Окончил Таганрогский государственный педагогический институт. После работы в Грушевской школе Сергей Сягайло был трудоустроен в Грушево-Дубовской сельской администрации, которую впоследствии возглавил.

С 2015 года по 2021 год руководил администрацией Белокалитвинского городского поселения.