Москва, 21 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Все неработающие пенсионеры с общей суммой доходов ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП) будут получать федеральную или региональную доплату. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

В ПФР отметили, что с 2022 года для назначения социальной доплаты к пенсии пенсионерам не придётся подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию.

«Доплата будет назначаться проактивно со дня назначения пенсии», — сообщили в фонде РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом 2022 года пенсию для российских пенсионеров доведут до регионального прожиточного минимума.

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