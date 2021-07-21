Самара, 21 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Дерево упало на автомобиль в Тольятти. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Поваленные ветром деревья упали на автомобили

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Сообщается, что днем 20 июля в Тольятти автомобиль «Citroën C4», за рулем которого находилась женщина 1959 года рождения, ехал по ул. Инженерная в направлении леса.

«В результате неблагоприятных погодных условий, возле дома №46 по ул. Инженерной, на автомобиль упало дерево», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что женщина получила травмы, ее срочно доставили в больницу. В настоящее время ее состояние удовлетворительное. Кроме этого, получил сильные механические повреждения автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти из-за сильного ветра рухнул строительный кран.