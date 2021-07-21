Бердск, Новосибирская область, 21 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло информацию о смерти пенсионерки в очереди в регистратуру поликлиники №2 Бердской больницы. Сообщения ранее появились в ряде СМИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пациенты в очереди в регистратуру

«Эта публикация — абсолютный фейк. Ни в одной из бердских поликлиник никто не умирал. Ни возле регистратуры, ни в любом другом помещении. Мы сейчас готовим обращение в суд, чтобы наказать издание, которое публикует подобные слухи под видом фактов», — отметила главврач медицинского учреждения Алла Дробинская.

Издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на источник сообщило, что пенсионерка умерла утром 21 июля.

В связи с этим власти региона напомнили об ответственности за распространение фейковой информации.

Читайте также: В Новосибирской области опровергли сообщения о самоубийстве ковид-пациента