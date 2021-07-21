Москва, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года в Москве оформлен 60 071 договор ипотечного жилищного кредитования, сообщает 21 июля пресс-служба управления Росреестра по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Показатель является абсолютным рекордом для первых шести месяцев года, рассказали в управлении. Например, в первом полугодии 2020 года оформили 38 184 договора, в январе — июне 2019 года москвичи взяли 42 372 ипотечных кредита.

«Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые шесть месяцев года достигнут такой внушительный объем. Предыдущий максимум за аналогичный период нами фиксировался в 2019 году — более 42 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования», — заявил глава управления Игорь Майданов.

Уточняется, что в июне в Москве оформили 10 731 договор ипотечного кредитования, что меньше, чем в марте и апреле, но больше, чем в мае.