Москва, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Дополнительно 222,2 млн рублей будет выделено на обеспечение стабильного водоснабжения в Крыму. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Правительства. Деньги будут выделены из Резервного фонда Правительства, соглашение на предоставление субсидии должно быть подписано в течение 30 дней.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Средства пойдут на обвязку скважин питьевой воды, разведанных в 2021 году. Эта процедура предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий. Часть субсидии также планируется направить на строительство водоводов», — говорится в пресс-релизе.

Данные мероприятия, по расчётам специалистов, должны обеспечить дополнительную подачу не менее 10 тыс. кубометров воды в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был утверждён план по обеспечению надёжного водоснабжения Крыма и Севастополя, на его реализацию предусмотрено выделение 48 млрд рублей.