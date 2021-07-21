Пекин, 21 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китае в июне неуклонно рос, показали данные Главного таможенного управления КНР, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Импорт СПГ составил 6,72 млн тонн в прошлом месяце, увеличившись на 16,5% в годовом исчислении, говорится в сообщении управления. За первые шесть месяцев в страну было перевезено около 39,78 млн тонн СПГ, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Данные также показали, что экспорт бензина и дизельного топлива из Китая в июне составил 1,45 млн тонн и 2,36 млн тонн соответственно, увеличившись на 90,8% и 127,7% в годовом исчислении.