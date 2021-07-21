Сан-Паулу, Бразилия, 21 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Сан-Паулу» одержал победу над аргентинским «Расингом» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Ответный матч завершился со счётом 3:1.

Vyacheslav Yevdokimov Эмилиано Ригони

В составе «Сан-Паулу» дубль оформил 28-летний экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» аргентинец Эмилиано Ригони. Также за бразильский клуб забил Маркус Аленсар. У «Расинга» отличился Хавьер Корреа.

По сумме двух матчей «Сан-Паулу» вышел в ¼ финала турнира, где сыграет с победителем пары «Универсидад Католика» (Чили) — «Палмейрас» (Бразилия).

Ригони был игроком «Зенита» с 2017 по 2020 год. При этом он уходил в аренду в итальянские «Аталанту» и «Сампдорию».