Посёлок Игора, Ленинградская область, 21 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В ДТП на федеральной трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области погиб техник-биолог коммерческого предприятия, еще два человека получили тяжелые травмы. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 47 км трассы «Сортавала» около курорта «Игора» в направлении Санкт-Петербурга 20 июля в 04:30 мск. По предварительным данным, 38-летняя женщина, управляя своим автомобилем Mercedes, выбрав неправильную дистанцию, совершила столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, двигавшемся в попутном направлении, под управлением 47-летнего водителя. После чего автомобиль Mercedes съехал в кювет, а второй автомобиль наехал на бетонное ограждение.

«В результате дорожного-транспортного происшествия водитель автомобиля Daewoo Nexia от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель второй иномарки и ее 29-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. По факту аварии проводится проверка», — уточнили в ведомстве.