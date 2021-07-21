В Саратовской области за сутки от COVID-19 привили около 9 тыс. человек
Саратов, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 21 июля прошли 490 506 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Вакцинация
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За прошедшие сутки привили 8879 жителей. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 345 858 человек, в том числе за минувший день 8662 саратовца.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области среди новых заболевших коронавирусом преобладают жители старше 60 лет — 62 человека, 13 — несовершеннолетние.
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