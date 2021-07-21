Саратов, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 21 июля прошли 490 506 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

За прошедшие сутки привили 8879 жителей. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 345 858 человек, в том числе за минувший день 8662 саратовца.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области среди новых заболевших коронавирусом преобладают жители старше 60 лет — 62 человека, 13 — несовершеннолетние.

Читайте также: В Саратовской области выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом