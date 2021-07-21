Калуга, 21 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константином Цициным.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с генеральным директором государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константином Цициным

Мероприятие состоялось в расширенном формате. Участие в работе приняли заместитель главы региона Ольга Иванова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслав Лежнин, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, председатель правления «Каскад-Холдинг» Сергей Погосов. В режиме видеоконференции работали представители инспекции государственного строительного надзора Калужской области, ГП «Калугаоблводоканал», профильного регионального министерства, главы администраций муниципалитетов.

Участники совещания обсудили необходимость модернизации системы теплоснабжения в Калуге и Малоярославце.

Свои возможности в решении данной задачи предложил Сергей Погосов — руководитель компании, работающей в сфере энергетики и теплоэнергетики. Один из вариантов предложенного сотрудничества — концессионное соглашение (конкурсная процедура), позволяющий реализовать пятилетний инвестиционный проект по модернизации. Он повысит надежность эксплуатируемых тепловых сетей, снизит аварийность и потери тепла, уменьшит затраты на производство тепловой энергии. Качество теплоснабжения вырастет.

Константин Цицин обратил внимание на то, что при концессии не допускается рост тарифа, а приоритетной задачей должно стать отсутствие даже плановых отключений горячего водоснабжения. Именно качество услуги, ее стабильность, по словам директора фонда, волнует горожан, прежде всего. И варианты решения этой проблемы есть.

Владислав Шапша назвал наведение порядка в коммунальном хозяйстве — одной из основных задач органов власти. Проблемы с качеством услуг, долгами за энергоресурсы копились годами. «Надо немедленно приступать к подготовке концепции модернизации отрасли и рассматривать те возможности, которые предлагает концессионер и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорит президент России, выделяет средства на данные цели, конечно, надо оперативно принимать решения и пользоваться этими возможностями», — сказал он.

Пресс-служба правительства Калужской области Встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши с генеральным директором государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константином Цициным

Кроме того, в рамках совещания был рассмотрен ход реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Владислав Шапша отметил, что регион планирует досрочно решить эту проблему — до конца 2023 года. Для этого скорректирована соответствующая региональная программа, реализующаяся в 17 муниципалитетах. Планируется расселить 223 многоквартирных дома, предоставив жилье более 4,5 тысячи гражданам. Суммарно из средств фонда, областного и местных бюджетов на эти цели будет направлено 3,6 млрд рублей. По итогам первых двух лет область превысила план по расселению аварийной площади на 68%, по расселению людей — на 87%. В текущем году целевой показатель уже достиг 81% по расселению аварийной площади и 92% по расселению граждан. В два последующих года останется расселить около 45 тысяч аварийных кв. м. — не менее 20 тысяч кв. м в 2022 году и 25 тысяч кв. м в 2023 году.

По информации Вячеслава Лежина, региону для ускоренной реализации программы требуется дополнительная финансовая поддержка из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, что позволит снизить финансовую нагрузку на жителей Калужской области.

Глава фонда выразил уверенность, что регион справится с задачей. По его словам, для этого необходимо увеличить темпы заключения контрактов на строительство и ускорить финансирование подрядчиков. Фонд уже готов выделить области на эти цели 1,8 млрд. рублей.

Говоря о необходимости активизировать работу, Владислав Шапша подчеркнул: «Чем раньше мы выполним свои обязательства перед людьми, тем раньше и проще мы будем идти вперед и решать новые проблемы, которых возникает немало. Возможность, которая сегодня появляется у регионов — получить финансирование и решить наболевшую проблему — это большой вклад и способ очень быстро реализовать поставленную задачу».

В рамках совещания состоялось подписание дополнительного соглашения к договору о предоставлении финансовой поддержки сверх установленного лимита за счет средств фонда на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до конца 2023 года. Подписи на документе поставили Владислав Шапша и Константин Цицин