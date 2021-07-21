Тбилиси, 21 июля, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Грузии задержан очередной подозреваемый по делу о нападении и избиении представителя СМИ на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси 5 июля. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Задержание

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Оперативно-следственные мероприятия по факту незаконного воспрепятствования профессиональной журналистской деятельности провели сотрудники департамента полиции Тбилиси. Задержанный — мужчина 1955 года рождения.

По версии следствия, обвиняемый 5 июля во время митинга против ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели около «Голубой галереи» напал на оператора грузинской телекомпании «Рустави 2».

На сегодняшний день, уточнили в МВД, по делу о беспорядках на митинге, в том числе за нападения на журналиста, задержаны 27 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, в столице Грузии был задержан предполагаемый участник нападений на представителей прессы в ходе прошедшего в Тбилиси 5 июля митинга против ЛГБТ-сообщества. Установлено, что обвиняемый, мужчина 2000 года рождения, на пересечении улиц Табукашвили и Чантурии у проспекта Руставели напал на оператора «ТВ Пирвели». Задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, гей-парад в Тбилиси должен был состояться 5 июля. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Шествие было отменено организаторами.