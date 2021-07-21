Канберра, , 11:10 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) США впервые запустили ракеты Patriot с территории Австралии в ходе продолжающихся военных учений. Об этом 21 июля сообщил телеканал Nine News.

Пуск ракеты Mil.ru

Две ракеты MIM-105 Patriot были запущены в Центральном Квинсленде в рамках Exercise Talisman Sabre — военных игр с участием Австралии, США и других стран. Ракеты способны развивать скорость до 4 Маха, или 5 000 км в час, и им потребовалось всего несколько секунд, отмечают журналисты, чтобы поразить два беспилотника во время выполнения боевого задания.

В настоящее время Patriot является основной частью ракетного арсенала США, а само вооружение было усовершенствовано для перехвата и уничтожения баллистических ракет.

Отмечается, что ракеты данного класса зарекомендовали себя на Ближнем Востоке во время выполнений военных операций США и других стран.