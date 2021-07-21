Барнаул, 21 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Предложение о приватизации леса в России раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту доводы главы RFP Group Константина Лашкевича, он отметил:

Лес

«Это крайне вредное и опасное предложение, которое я категорически не поддерживаю! Либералы от экономики в 90-е годы и так уже за бесценок распродали олигархам лучшие наши предприятия и землю, но тем всё мало — теперь они и лес к рукам прибрать хотят!

Сейчас, когда лесные участки могут сдаваться в аренду, есть хоть какая-то гарантия, что арендаторы будут лесовосстановлением заниматься. А если лес продать в частную собственность, то тогда собственники там вообще что угодно творить будут!

Кроме того, возникает вопрос, как будет осуществляться доступ людей в лес — ведь он же частной собственностью станет, которая, как известно, неприкосновенна. В общем, я категорически против такой инициативы. Её появление в недрах структур Абрамовича меня лишний раз убеждает, что менталитет наших олигархов с 90-х годов никоим образом не поменялся — они все так же думают исключительно о прибыли и наживе, а никак не о людях и нашем будущем. А значит без левого поворота во власти, который требует осуществить «Справедливая Россия», ситуация к лучшему в нашей стране не изменится».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что глава RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2−3% от лесной территории России, известили в РБК.

Судя по интервью, инициатива связана с тем, что на Дальнем Востоке, по словам Лашкевича, «становится всё меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80−120 лет. Модель интенсивного лесопользования с правом собственности он предложил внедрить в климатических зонах наибольшего благоприятствования, занимающих «лишь 2−3% от всей лесной территории России».

Напомним, 58% акций RFP Group принадлежит Роману Абрамовичу.

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