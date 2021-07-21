Пекин, 21 июля, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Новый китайский высокоскоростной поезд на магнитной подвеске с расчетной максимальной скоростью 600 км/ час сошел с конвейера 20 июля, став самым быстрый наземным транспортным средством в мире, сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд

Новая транспортная система на магнитной подвеске дебютировала в прибрежном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Он был самостоятельно разработан Китаем и является последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транзита, согласно данным Китайской железнодорожной корпорации подвижного состава (CRRC).

Новый прорыв Китая демонстрирует, что страна освоила полный набор технологий проектирования высокоскоростных поездов на магнитной подвеске, включая системную интеграцию, производство транспортных средств, тяговое электроснабжение, железнодорожных путей, управление транспортом и связь, говорится в сообщении компании.

Запущенный в октябре 2016 года проект высокоскоростного поезда на магнитной подвеске позволил разработать прототип поезда на магнитной подвеске с расчетной максимальной скоростью 600 км/час в 2019 году и провести успешный тестовый запуск в июне 2020 года.

Инженеры завершили интеграцию транспортной системы на магнитной подвеске, и поезд с пятью вагонами успешно показал себя на заводской испытательной линии, сообщили в компании. По словам главного инженера проекта Дина Сансана, поезд может перевозить от двух до 10 вагонов, каждый из которых вмещает более 100 пассажиров.

Поезд является лучшим решением для поездок в пределах 1500 км, сказал Дин, добавив, что он заполняет разрыв в скорости между авиацией и высокоскоростными поездами.