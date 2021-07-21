Симферополь, 21 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Расходы консолидированного бюджета Крыма выросли на 4,8 млрд рублей по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.

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Бюджет Республики Крым исполнен в сумме 84,7 млрд руб. (97,8% к назначениям на январь-июнь), бюджеты муниципальных образований — на 25,7 млрд руб. (94%). 52% от общего объёма расходов составляют социальные статьи. Около 30% расходов пришлось на развитие экономики. Финансирование отраслей социально-культурной сферы направлено более 48,4 млрд руб., что более чем на 6,8 млрд руб., или почти на 18% превысило прошлогодние показатели. 27,2 млрд направлено на развитие отраслей экономики, это 29,4% в общем объеме расходов, 45% годовых назначений, по сравнению с прошлогодним показателем произошло снижение на 11,4 млрд руб., или на треть.

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет Крыма за первое полугодие составил 53,5 млрд руб., или почти 48% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 2020 годом показатель снизился 2020 года на 9,1 млрд руб., или на 14,5%.