Канберра, , 11:06 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон не исключил, что австралийские военные вернутся в Афганистан, если это будет безопасно. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 21 июля, передает телеканал Nine News.

Афганистан

Напомним, что Австралия недавно закрыла свое посольство в Кабуле, а 18 июня весь персонал Сил обороны Австралии был выведен из страны. С 11 сентября, через 20 лет после нападения боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, силы США и НАТО больше не будут присутствовать в раздираемой войной стране.

«Если бы мы были в состоянии безопасно разместить австралийцев в Афганистане и оказать поддержку там на месте, то мы бы это сделали», — заявил Моррисон журналистам.

По словам премьер-министра страны, в настоящее время правительство Австралии работает над тем, чтобы принять в стране жителей Афганистана, которые сотрудничали с иностранными военными.