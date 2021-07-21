Октябрьский, Башкирия, 21 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Незаконное культивирование наркосодержащих растений пресекли в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба МВД по региону.

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По версии полицейских, 54-летний житель Октябрьского может быть причастен к культивированию наркосодержащих растений. На втором этаже его дома стражи порядка нашли «ферму» по выращиванию наркосодержащих растений. В результате было изъято 32 куста.

«Как пояснил задержанный, он выращивал растения для личного употребления», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе подростка обвинили в покушении на сбыт наркотиков.