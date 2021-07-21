Красногорск, 21 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области 6 сентября 2021 года планирует рассмотреть иск администрации городского округа Серпухов к Минприроды России. В основе дела лежит спор за права собственности на земельный участок из числа категории особо охраняемых территорий, передаёт ИА REGNUM.

Земля

Иск был подан в конце апреля 2021 года. Третьими лицами участвуют ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М. А. Заблоцкого», управление Росреестра по Московской области и территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области.

Иск подан «об установлении границ, уточнении координат и площади земельного участка с кадастровым номером 50:32:0060107:75, признании права собственности на земельный участок».

По данным публичной кадастровой карты, надел с упомянутым в иске кадастровым номером имеет площадь 49 604 102 кв. м и расположен в Серпуховском районе, в местечке Данки. Участок относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, а по документам предназначен для объектов природно-заповедного назначения. Его кадастровая стоимость составляет 62 005 127,5 рубля.