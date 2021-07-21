Оренбург, , 11:00 — REGNUM Бывший министр физкультуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин назначен первым замглавы Оренбурга. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Сергей Салмин Фото: пресс-служба мэрии Оренбурга

Глава города Владимир Ильиных уже представил его своим коллегам. Салмин приступил к работе с 21 июля.

Чиновнику 46 лет. Родился он в Бузулуке 25 июня 1975 года. До 20 июля Салмин возглавлял министерство физической культуры и спорта Оренбургской области и покинул эту должность по своей инициативе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее слухи о переходе Сергея Салмина в мэрию. появились в местных СМИ. Наблюдатели не исключали, что впоследствии он может и возглавить Оренбург.

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