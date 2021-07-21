Манчестер, Великобритания, 21 июля, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Французский полузащитник Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед» в ближайшее трансферное окно. Об этом 21 июля сообщает Daily Mail.

Manutd.com Поль Погба

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» думает над продажей 28-летнего футболиста, т.к. не хочет отпускать его бесплатно. Его контракт истекает летом 2022 года, и пока Погба не выражал желания продлить соглашение.

При этом отмечается, что французский ПСЖ готов купить игрока этим летом за €50 млн. Это в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за €105 млн.