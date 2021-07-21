Ташкент, 21 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2021 года внешний товарооборот Узбекистана составил $18,013 млрд, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

За отчетный период объем экспорта вырос на 12,3%, до $7 млрд, импорта — на 14,3%, до $11 млрд. Экспорт товаров увеличился на 44,3%, услуг — на 12%, продажи золота сократились на 34,7%.

Товарооборот Узбекистана с Китаем вырос на 14,6%, до $3,29 млрд, с Россией — на 18%, до $3,05 млрд, с Казахстаном — на 41,3%, до $1,87 млрд, с Турцией — на 78,4%, до $1,57 млрд.

Таким образом, на долю КНР приходится 18,2% от общего объема товарооборота, на долю России — 16,9%, на Казахстан — 10,4%, на Турцию — 8,7%.