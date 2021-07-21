Шебалинский район, Алтай, 21 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай мужчину приговорили к реальному лишению свободы за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного мужчину, ехавшего по улицам села Шебалино 28 октября 2020 года. В ходе вынесения приговора районный суд принял во внимание, что обвиняемый ранее был подвергнут административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В результате 13 мая 2021 года мужчину приговорили к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Осуждений подал апелляцию в Верховный суд республики.

«С учетом позиции государственного обвинения суд апелляционной инстанции признал несостоятельными и отклонил доводы жалобы осужденного, который просил смягчить назначенное наказание и определить его отбывание условно, с установлением испытательного срока», — отметили в надзорном ведомстве.