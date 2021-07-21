Канберра, 21 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. 21 июля стало известно о том, что самый пожилой житель Австралии умер в возрасте 111 лет. Декстер Крюгер ушел из жизни утром 20 июля, всего через семь месяцев после того, как писатель из Квинсленда отметил свой день рождения в кругу семьи в Риме. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

«Мы все будем безмерно скучать по нему. Спасибо, что разделил с нами свою жизнь, поделился своими историями и песнями со всеми нами, Декстер», — отметил в интервью телеканалу один из членов семьи.

В интервью журналистам 9News управляющаяся дома престарелых Pinaroo Roma Мелани Калверт отметила, что постояльцы и сотрудники учреждения «опустошены» после потери Крюгера.

«Все будем скучать по нему, его песням и историям», — заявила Калверт.