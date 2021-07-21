Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, который пытался украсть пожертвования из Сампсониевского собора. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге

Сообщение о грабеже поступило в полицию от неравнодушного петербуржца. Он рассказал, что неизвестный мужчина днем 20 июля зашел в Сампсониевский собор на Большом Сампсониевском проспекте, 41, и попытался украсть из церковной кружки пожертвования, но его задержали прихожане.

Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина, его передали в руки полиции. Добычей преступника могли стать 3,5 тыс. рублей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в полиции.