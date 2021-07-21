Москва, 21 июля 2021, 10:55 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу МИД Украины Дмитрия Кулебу после его слов о Чёрном море «не нести чушь».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, Кулеба заявил, что власти Украины опасаются превращения Россией Чёрного моря в своё «внутреннее озеро», Киев готовит встречные меры по решению этой ситуации.
Отметим, что ранее Кулеба заявил, что Украина не имеет будущего с Россией, поэтому движется в Евросоюз.
Он рассказал, что объединение «Ассоциированное трио» в составе Украины, Грузии и Молдавии — это попытка оторвать указанные страны от России.