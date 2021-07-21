Берлин, 21 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Сети были опубликованы фотографии обновленного BMW 3-Series 2022 года. Об этом сообщает Bmwblog.

ᴡɪʟᴄᴏ ʙʟᴏᴋ BMW 3- Series 2022 года

На изображении показана передняя часть 3-Series с новым дизайном бампера и переработанными фарами. Решетка радиатора, судя по фотографиям, осталась прежней.

Передний бампер модели получил более острую форму с крупным центральным воздухозаборником. По бокам от него расположены вертикальные воздушные завесы, через которые воздух подается из модифицированного бампера.

Обновленный BMW 3-Series 2022 года, по предварительной информации, будет представлен в 2022 году.

Ранее компания BMW представила в России новую лимитированную версию кроссоверов X5 и X6 под названием Edition Black Vermilion.

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