Москва, 21 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены случаями, когда с помощью портала «Госуслуги» мошенники оформляют на граждан кредиты.

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«Сначала надо разработать и гарантировать безопасность хранения и использования персональных данных, а потом уже широко внедрять цифровой формат отношений между государством и гражданином», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Иначе многие граждане останутся не только без денег, хранившихся в банках, но и без квартир и без штанов, внезапно узнав о том, что они, якобы, брали кредиты, делали покупки и даже продали собственное жильё, возмущен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, режиссер-постановщик документальных фильмов Первого канала Иван Цыбин пожаловался на новую схему мошенничества с использованием его аккаунта на «Госуслугах». По его словам, мошенникам удалось изменить номер телефона, адрес электронной почты и от его имени отправить заявки на «получение микрозаймов под бешеные проценты».

Это не первый случай за год, когда выяснилось, что учетные записи на порталах плохо защищены.

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