Байконур, Казахстан, 21 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Госкомиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов изучила документы и отчёты о готовности пуска к Международной космической станции ракеты-носителя «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» и вынесла одобрение его запуска. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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«По итогам состоявшегося заседания Госкомиссии принято решение о допуске ракеты космического назначения «Протон-М» / «Наука» к операциям по заправке топливными компонентами и пуску. В соответствии с предстартовым графиком в 12:00 по московскому времени начнется заправка ракеты-носителя окислителем, затем в 13:35 мск — горючим. В 15:20 мск начнутся заключительные операции на ракете и агрегате обслуживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуск модуля запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:25 мск со стартового комплекса площадки № 200 космодрома Байконур.