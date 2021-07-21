Калуга, 21 июля, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Калуге на нерегулируемом перекрестке в районе дома 79 по улице Циолковского 43 — летний водитель, управляя автомашиной Citroen C-Elysee, сбил велосипедиста — мальчика 11 лет. В результате дорожного происшествия ребёнок травмирован. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

Гибдд.рф/r/40 Место дорожного происшествия

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Калуги с 22 июля по 5 августа состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения». В рамках мероприятия особое внимание сотрудников дорожной полиции будет направлено на пресечение нарушений в сфере перевозки детей в транспорте, а также непредставление водителями преимущества пешеходам.

Как сообщало ИА REGNUM, на дорогах Калуги за шесть месяцев 2021 года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 30 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2020 года произошло 19 ДТП: два ребёнка погибли и 18 детей пострадали.