Москва, 21 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин готов возглавить сборную России при условии совмещения должностей. Об этом 20 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Отмечается, что Карпин готов возглавить национальную команду только на условиях совмещения с работой в «Ростове», а это не устраивает Российский футбольный союз (РФС).

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост наставника сборной России является немецкий тренер Штефан Кунц. Резервным кандидатом является Курбан Бердыев.