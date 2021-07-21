Москва, 21 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Российский сериал «Коса» режиссёра Игоря Волошина, повествующий о девушке-следователе, которая пытается раскрыть серию убийств на Куршской косе, удостоен награды международном кинофестивале в Нью-Йорке (INYFF). Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

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В пресс-службе в беседе с ТАСС уточнили, что оригинальный драматический сериал признан лучшим в категории «ТВ/Веб-сериал».

Сериал «Коса» — это триллер о серийном убийце, имеющем собственную систему выбора жертв. Действие проекта разворачивается в Калининграде. Главные роли исполнили Линда Лапиньш и Александр Горбатов.

Премьерный показ пилотного эпизода «Косы» состоялся в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в программе «Первая серия. Дубль второй». Эксклюзивная премьера уже в ближайшее время состоится в онлайн-кинотеатре KION.