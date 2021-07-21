Москва, 21 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Японская компания Infiniti представит до конца 2021 года на российском авторынке новые кроссоверы QX55 и QX60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Infiniti Infiniti QX60

Осенью японская компания проведет премьеру в России купеобразного кроссовера Infiniti QX55. Популярное на данный момент кросс-купе Infiniti стало преемником FX.

В качестве мотора у QX55 стоит безальтернативный бензиновый турбоагрегат VC-Turbo объёмом 2,0 л. В России будет предлагаться двигатель с уменьшенной до 249 «лошадей» мощностью. Это сделано специально, чтобы российские автолюбители могли рассчитывать на более выгодную ставку транспортного налога.

Мотор будет сочетаться с бесступенчатым вариатором и системой полного привода Intelligent All-Wheel Drive.

Кроссовер Infiniti QX60 второго поколения будет представлен до конца 2021 года. Он получит 3,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель производительностью 299 л. с., который будет идти в паре с девятискоростным «автоматом» ZF.

Напомним, стоимость нового купеобразного кроссовера Infiniti QX55 составит 46 500 долларов (3 585 000 рублей).

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