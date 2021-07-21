Москва, 21 июля, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Мероприятие по контролю за финансами регионов включено в план проверок Счётной палаты РФ. Так палата проконтролирует долговую устойчивость регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

Audit.gov.ru Здание Счетной палаты

В план проверок включено параллельное контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2017—2021 годах», пояснили в палате.

В проведении проверки будут участвовать контрольно-счётные органы Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и Татарии.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин отметил, что в 2017—2020 годах госдолг некоторых регионов вырос более чем вдвое. При этом в ряде случаев на бюджетные кредиты приходится 60% от объёма госдолга, а в других случаях регионы вообще отказались от бюджетных кредитов.

Проверка, добавил он, позволит Счётной палате порекомендовать регионам эффективное использование бюджетных кредитов и меры для оптимизации государственного долга.

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