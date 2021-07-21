Якутск, 21 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Якутии насчитывается 208 природных пожаров на общей пройденной огнем площади свыше 1,519 млн га. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе МЧС России.

skeeze Лесные пожары

«На территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 1 519 431,2 гектара. Площадь активного горения составляет 2 279,15 гектаров», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также отмечается, что за сутки в республике было ликвидировано 14 природных пожаров и добавляется, что 21 июля аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории трех районов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что искусственные дожди были вызваны в трёх районах Якутии для тушения лесных пожаров.