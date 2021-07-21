Посёлок городского типа Дарасун, Забайкальский край, 21 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Забайкальском крае из-за вспышки коронавируса у детей пришлось приостановить работу Агинского детского оздоровительно-образовательного центра «Нарасун». Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки выявлены нарушения закона.

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Для их устранения директору учреждения внесено представление, отметила и.о. начальника отдела прокуратуры края Светлана Сухопарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сделали послабления в работе летних веранд, террас стационарных объектов общественного питания.

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