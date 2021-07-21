Киев, 21 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик проведёт бой с британцем Энтони Джошуа. Об этом 20 июля Усик сообщил в Instagram.

(сс) Makukha Александр Усик

Усик подписал контракт на бой с Джошуа. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм».

34-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года, в его активе 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.