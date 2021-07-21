Москва, 21 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. На официальном сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, целиком посвящённый пятому в новейшей истории России Главному военно-морскому параду, который состоится 25 июля 2021 года, в День ВМФ России, в Петербурге и Кронштадте.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция Главного военно-морского парада

«Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия», — сообщили 21 июля в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме того, на портале в виде инфографики будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России — Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Нашлось место и тактико-техническим характеристикам кораблей, подводных лодок, самолетов и вертолетов, задействованных Главном военно-морском параде.

Мультимедийный раздел представлен на русском и английском языках и оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.