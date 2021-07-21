Красногорск, 21 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На территории Подмосковья проводятся мероприятия по профилактике заноса африканской чумы свиней (АЧС) в регион. Об этом 21 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Проведенные специалистами государственной ветеринарной службы региона исследования показали, что ситуация остается благополучной.

«Московская область на сегодня благополучна по АЧС. А ситуация в Калужской, Владимирской, Ярославской областях остается напряженной. Эти регионы граничат с Подмосковьем, риск заноса африканской чумы свиней остается высоким. Поэтому в области активно проводится работа по информированию жителей населенных пунктов, граничащих с лесными массивами», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.