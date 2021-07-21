Самара, 21 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 20 июля в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара

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Сообщается, что 20 июля в регионе были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха в Клявлине и Кинель-Черкассах.

Так, в Клявлине столбик термометра в этот день поднялся до отметки 35,2 °С, что на 1,1°C выше, чем в 1951 году. В Кинель-Черкассах воздух прогрелся до 38,8 °C, что на 0,8 °C выше температуры 1984 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 июля в Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в области может подняться до +35°C.