Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. АО «Донэнерго» после сбоев в работе электростанций обратились к жителям Ростовской области с призывом сократить потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

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В связи с аномально высокой температурой люди массово жаловались на низкое напряжение и отключения электричества. Однако параметры качества электроэнергии на выходе с оборудования соответствуют соответствуют всем нормам, заверили в компании.

«Низкое напряжение в сети абонентов вызвано высоким потреблением электроэнергии из-за массового включения в определённые часы охлаждающих устройств (кондиционеры, сплит-системы, вентиляторы). Это приводит к «перегрузу» оборудования трансформаторных подстанций и линий электропередачи, что в свою очередь может привести к повреждению объектов электросетевого хозяйства АО «Донэнерго». <…> АО «Донэнерго» обращается к жителям Ростовской области с просьбой не превышать предусмотренную величину установленной максимальной мощности», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростова-на-Дону пожаловались на перебои с электроснабжением в ночь на 20 июля. При этом энергетики в сильную жару перешли в режим повышенной готовности.