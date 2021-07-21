Ташкент, 21 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Узбекистане выявили 698 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Высокий уровень заболеваемости наблюдется в Ташкенте, где выявили 110 новых носителей коронавируса, в Каракалпакстане — 86, Джизакской области — 87, Сурхандарьинской области — 84. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 121 329.

Отметим, заболеваемость COVID-19 в Узбекистане начала расти с середины июня 2021 года. Последние несколько дней регистрируются рекордные показатели суточного прироста новых пациентов. Данные за 20 июля оказались рекордными с начала 2021 года.